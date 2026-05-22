22 мая, 23:30
Роспотребнадзор запретил оборот минеральной воды "Джермук" из Армении
Роспотребнадзор запретил оборот минеральной воды "Джермук" из Армении. С апреля действовали временные меры в отношении конкретных партий. Теперь санитарные ограничения распространили на весь товар.
В воде выявили превышение содержания иона, хлоридов и сульфатов, что не соответствует информации в маркировке. Как пояснил регулятор, введение в заблуждение по поводу лечебных свойств воды может привести к ухудшению здоровья.
