Сезон свадеб и выпускных в Москве увеличил спрос на выступления звезд

В Москве сезон свадеб и выпускных увеличил спрос на выступления популярных артистов. Звезд на частные мероприятия бронируют за несколько месяцев, а гонорары за короткие выступления достигают десятков миллионов рублей.

По словам организаторов мероприятий, особенно востребованы Леонид Агутин, Баста, Дима Билан и Zivert. Эксперты отмечают, что частные мероприятия стали полноценной частью музыкальной индустрии, а приглашение звезд помогает создать яркие впечатления и привлечь внимание в социальных сетях.

