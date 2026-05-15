Блогер Лерчек рассказала о прохождении пятого сеанса химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, которая борется с онкологией, подробно рассказала о прохождении пятой процедуры химиотерапии. Инфлюенсер также решила ответить скептикам, которые усомнились в ее диагнозе. Подробности – в материале Москвы 24.

"Ради себя, детей и семьи"

instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, опубликовала в своем блоге видео из больницы. Звезда борется с онкологией – раком желудка четвертой стадии – и прошла уже пятый курс химиотерапии.

Лерчек отметила, что знает о слухах, которые ходят в Сети по поводу ее болезни. Чекалина добавила, что от этого ей морально тяжело, так что она решила "показать все как есть". Блогер рассказала, что ей установили капельницу, а лекарство поступает в организм через порт-систему. Звезда соцсетей также добавила, что сеанс будет продолжаться почти сутки, поэтому она и ее возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, остались в палате на ночь.

Чекалина также продемонстрировала послеоперационный шрам на спине, отметив, что у нее "был разрушен метастазами один диск". Она выложила медицинский документ, подтверждающий, что в начале марта она перенесла хирургическое вмешательство.

"Бог судья тем, кто не верит. Мы ни на кого зла не держим. Лера просто хочет выздороветь ради себя, детей и семьи", – подписал видео Луис, который ведет соцсети Лерчек.

Он также сообщил в своих соцсетях, что предыдущую процедуру химиотерапии блогер перенесла тяжело: ее мучила слабость, тошнота, ей было сложно есть.

"У нее появляются силы"

Ранее в Сети усомнились в реальности диагноза Чекалиной. Одной из причин стало видео, опубликованное в конце апреля. Блогер и фитнес-тренер Алина Расковская засняла похожую на Лерчек женщину во время тренировки в фитнес-клубе.

После этого руководство аннулировало девушке абонемент стоимостью 350 тысяч рублей, сославшись на нарушение внутренних правил, запрещающих съемку третьих лиц.

Также, по мнению некоторых пользователей, странным выглядят не только занятия спортом, но и в целом чрезмерно активный образ жизни блогера. Скептиков заставили сомневаться даже снимки и видео из контактного зоопарка, которые Луис Сквиччиарини выложил в начале мая: Лера позировала на них в окружении животных.

Друг блогера Георгий Камаев отметил в своих соцсетях, что, несмотря на положительную динамику, состояние Чекалиной нестабильное и большую часть дня она спит.

"Я вижу, как Лера воодушевляется, когда рядом дети, когда у нее появляются силы делать то, что она любит. Поэтому в моменты хорошего самочувствия она старается не терять ни минуты и проживать эту жизнь во всей ее полноте", – добавил Камаев.

В свою очередь, жених инфлюенсера Луис не раз отвечал хейтерам и заявлял, что Лере "разрешено и даже рекомендовано" заниматься спортом и танцами. Несмотря на слухи, многие подписчики поддерживают Чекалину в комментариях и желают ей победить болезнь.