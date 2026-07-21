Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 13:45

Туризм

Тревел-эксперт опровергла снижение спроса на услуги турфирм в России

Тревел-эксперт опровергла снижение спроса на услуги турфирм в России

Россияне стали чаще использовать ИИ для планирования путешествий

Почти 3 тысячи турфирм прекратили работу в России

Эксперт заявила о снижении качества питания в заграничных отелях

Раннее бронирование путевок в Китай началось на 2027 год

Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции после сообщений о массовом отравлении туристов

Собянин: Russpass вырос из московского стартапа в общероссийскую экосистему

Российские туристы пожаловались на переплату в ресторанах Турции

Россияне в Турции рискуют остаться без мобильной связи из-за новых правил

Москву посетили 6 миллионов туристов за три месяца 2026 года

Спрос на услуги турфирм в России не снизился. Об этом заявила тревел-эксперт, владелец турагентства Екатерина Самбулова.

По ее словам, турфирмы уходят с рынка из-за высокой налоговой нагрузки, а не из-за отсутствия спроса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

Как правильно посещать с собакой pet-friendly места?

Если собака крупнее 5 килограммов, она должна быть на поводке и в наморднике

В кафе и других общественных местах собаке не разрешается находиться на сиденьях для людей

Читать
закрыть

Почему москвичи стали активно бронировать грибные туры?

Спрос на грибные туры объясняется незнанием местности

Эксперты уверены: это очень полезно для здоровья и эмоционального состояния

Читать
закрыть

На что указывают отставки в украинской армии?

Александр Сырский официально уволен с поста главнокомандующего ВСУ

Эксперты уверены: отставка связана с борьбой за бюджет Минобороны Украины

Читать
закрыть

Какие привычки помогут сохранить мозг здоровым на долгие годы?

Мозг и голову важно беречь от травм с раннего возраста

Важно вести активный образ жизни, правильно питаться и исключить вредные привычки

Читать
закрыть

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика