Тревел-эксперт опровергла снижение спроса на услуги турфирм в России

Спрос на услуги турфирм в России не снизился. Об этом заявила тревел-эксперт, владелец турагентства Екатерина Самбулова.

По ее словам, турфирмы уходят с рынка из-за высокой налоговой нагрузки, а не из-за отсутствия спроса.

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