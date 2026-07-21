21 июля, 13:45Туризм
Тревел-эксперт опровергла снижение спроса на услуги турфирм в России
Спрос на услуги турфирм в России не снизился. Об этом заявила тревел-эксперт, владелец турагентства Екатерина Самбулова.
По ее словам, турфирмы уходят с рынка из-за высокой налоговой нагрузки, а не из-за отсутствия спроса.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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