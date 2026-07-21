Музыкальный концерт устроили для пациентов и сотрудников московской больницы № 15

В городской больнице № 15 имени Филатова прошел концерт "Хора Турецкого". Артисты исполнили композиции "У русских все через край", "Звезда по имени солнце", "С чего начинается родина" и другие.

Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, специальную программу подготовили для пациентов в рамках развития концепции исцеляющей среды. Концерты и спектакли помогают им легче адаптироваться к лечению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.