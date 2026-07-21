Синоптики спрогнозировали грозу и ветер до 15 метров в секунду 21 июля

Вечером 21 июля в Москву может прийти гроза. Синоптики также обещают усиление ветра, порывы могут достигать 15 метров в секунду. При этом температура воздуха составляет около 24 градусов и может еще повыситься.

Кратковременные дожди связаны с подходом атмосферного фронта с запада. По словам специалистов, сильного похолодания не ожидается, а температура в этом сезоне остается около климатической нормы.

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