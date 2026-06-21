Группа "Кино" выступит в "Лужниках" в честь дня рождения Виктора Цоя

21 июня отмечается день рождения певца Виктора Цоя. В честь этого события в "Лужниках" пройдет концерт легендарной группы "Кино".

В репертуаре коллектива – около двухсот композиций, автором текстов и музыки которых был сам Цой. Многие из этих песен стали бессмертной классикой русского рока.

По традиции поклонники собираются на Арбате у памятной стены, где звучат любимые песни. Люди приезжают даже из других городов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

