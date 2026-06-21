Концерт в честь дня рождения Виктора Цоя пройдет в "Лужниках"

Концерт в честь дня рождения музыканта Виктора Цоя, который отмечается 21 июня, состоится в "Лужниках". На сцене выступит возрожденная группа "Кино".

При этом последний раз певец выступал на этой площадке 36 лет назад. Перед началом концерта многие поклонники по традиции отправились на Арбат – к стене Цоя, чтобы почтить память артиста и поделиться эмоциями с единомышленниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

