Россиянам разрешат отказаться от бумажных свидетельств ЗАГС. Об этом сообщили в Минюсте.

Теперь документы перейдут в электронный формат. Запросить бумажный вариант, например, свидетельство о браке можно будет по желанию.

В Минюсте отмечают, что переход к цифровой системе должен упростить оформление многих услуг и избавить граждан от лишней волокиты. Исключение сделают для свидетельств о рождении детей, их по-прежнему будут выдавать в бумажном виде.

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