Спрос на мороженое вырос в Москве из-за жары

В жаркую погоду в Москве вырос спрос на мороженое и прохладительные напитки. Все больше покупателей выбирают продукцию местного производства.

Столичные фабрики сохраняют лидирующие позиции на российском рынке и продолжают расширять ассортимент. Каждый год технологи создают около 15 новых вкусов с учетом мировых тенденций и сезонного спроса.

Врач-гастроэнтеролог Эльвира Белева отметила, что сливочное мороженое является калорийным продуктом, содержит кальций и фосфор, но его лучше ограничить до 10% суточного рациона.

