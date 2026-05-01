"Новости дня": снятие граждан с регистрационного учета упростили в России

Порядок снятия граждан с регистрационного учета упростили в России. Это поможет решить проблему так называемых резиновых квартир. Раньше необходимо было обращаться в суд, готовить доказательства, процесс мог занимать 2–3 месяца.

Теперь роль МВД повышается в ситуациях фиктивной прописки. Также теперь ФНС может списывать с физических лиц задолженности, признанные безнадежными к взысканию, например из-за истечения срока давности. Налоговая служба может взыскивать такие долги самостоятельно без обращения в суд.

