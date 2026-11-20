На портале mos.ru появился новый способ выбрать питомца из приюта. Сервис "Моспитомец" предлагает подобрать собаку или кошку с учетом не только возраста, размера и окраса животного, но и характера и образа жизни будущего хозяина. Для этого на портале появилась функция "Анкета наоборот".

Пользователю нужно ответить на три вопроса: рассказать о своем характере, образе жизни и предпочтениях при выборе питомца. На основе этих ответов сервис предложит подходящих животных. После этого можно оставить заявку на знакомство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.