Футболист Паредес устроил потасовку после финального свистка на матче ЧМ-2026

Сразу после финального свистка на матче Аргентины и Испании на ЧМ-2026 произошла потасовка. Ее устроил аргентинский футболист Леандро Паредес.

Сначала он схватил за шею испанского защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Пабло Гавира. Когда их разняли, Паредес получил красную карточку. Главный тренер Аргентины Лионель Скалони пошел выяснять отношения с судьей.

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