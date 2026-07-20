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20 июля, 11:45

Спорт

Футболист Паредес устроил потасовку после финального свистка на матче ЧМ-2026

Футболист Паредес устроил потасовку после финального свистка на матче ЧМ-2026

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Сразу после финального свистка на матче Аргентины и Испании на ЧМ-2026 произошла потасовка. Ее устроил аргентинский футболист Леандро Паредес.

Сначала он схватил за шею испанского защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Пабло Гавира. Когда их разняли, Паредес получил красную карточку. Главный тренер Аргентины Лионель Скалони пошел выяснять отношения с судьей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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