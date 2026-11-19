Выход новой части GTA вызвал ажиотаж среди московских геймеров. Столичные поклонники серии скупают приставки, берут отпуска и готовятся провести за игрой не один час.

По оценкам аналитиков, во всем мире оформили почти 16 миллионов предзаказов, а на Москву приходится каждый пятый заказ в России. Интерес к игре подогревают и компании, которые используют ее в рекламе, и блогеры с тематическими публикациями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.