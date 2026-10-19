Международный фестиваль фильмов ужасов прошел в Москве

Международный фестиваль фильмов ужасов "НСТ Хоррор Фест" прошел в Москве. В программу вошли картины из России, Индонезии, Великобритании, США, Южной Кореи, Камбоджи и Дании.

В кинотеатре "5 звезд на Павелецкой" зрителям показали фильмы о проклятых местах, семейных тайнах и одержимости. Фестиваль прошел под эгидой киноканала "Настоящее страшное телевидение" и медиахолдинга "Цифровое телевидение".

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