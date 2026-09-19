Более 8 тыс звонков поступило в кол-центр ситуационного центра по наблюдению за выборами

Более 8 тысяч звонков поступило в кол-центр ситуационного центра по наблюдению за выборами. Избиратели также обращаются на горячую линию, чтобы уточнить организационные моменты.

Участки открыты в Москве с самого утра. Отдать свой голос можно тремя способами – дома онлайн, с помощью терминалов электронного голосования и на участках по месту регистрации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.