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Новости

19 сентября, 15:15

Политика

Более 8 тыс звонков поступило в кол-центр ситуационного центра по наблюдению за выборами

Более 8 тыс звонков поступило в кол-центр ситуационного центра по наблюдению за выборами

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Общественный штаб продолжает работу по наблюдению за выборами в Москве

Избирательные участки в Москве открыты в ТЦ и центрах госуслуг

ЦИК: ДЭГ в Москве работает штатно, несмотря на продолжающиеся попытки атак

ЦИК: система ДЭГ в Москве работает штатно, несмотря на попытки атак

В Москве открыты 1 443 избирательных участка

Более 8 тысяч звонков поступило в кол-центр ситуационного центра по наблюдению за выборами. Избиратели также обращаются на горячую линию, чтобы уточнить организационные моменты.

Участки открыты в Москве с самого утра. Отдать свой голос можно тремя способами – дома онлайн, с помощью терминалов электронного голосования и на участках по месту регистрации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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