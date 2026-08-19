Августовский путч произошел в Москве 35 лет назад

35 лет назад произошел августовский путч. В 1991 году советские консервативные функционеры хотели спасти страну от территориального распада. Ради этого они устроили государственный переворот.

Действующего президента СССР Михаила Горбачева арестовали в Форосе, а в Москву ввели танки. Как считают многие эксперты, их план провалился из-за плохой организации и ожесточенного сопротивления москвичей.

Через три дня после начала мятежа члены Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) сдались. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

