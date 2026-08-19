Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 07:15

Общество

Августовский путч произошел в Москве 35 лет назад

Августовский путч произошел в Москве 35 лет назад

Москвичи поделились кадрами прошедшей грозы

Дождливая и ветреная погода ожидается в Москве 19 августа

В соборе Кремля нашли саркофаг князя Дмитрия Донского

Крупнейшие вузы столкнулись с недобором в ординатуру

В столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

Исследование подтвердило подлинность мощей Дмитрия Донского

Производитель отозвал партию вакцины "Мультикан-8" после гибели собак

Гуманитарную помощь отправили в зону СВО из центра "Патриот" в Москве

Управляющая компания помогла найти виновных в порче машин в столичном ЖК

35 лет назад произошел августовский путч. В 1991 году советские консервативные функционеры хотели спасти страну от территориального распада. Ради этого они устроили государственный переворот.

Действующего президента СССР Михаила Горбачева арестовали в Форосе, а в Москву ввели танки. Как считают многие эксперты, их план провалился из-за плохой организации и ожесточенного сопротивления москвичей.

Через три дня после начала мятежа члены Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) сдались. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

Как хотят снимать семейное кино в РФ?

В России разработали рекомендации для съемок фильмов с учетом семейных ценностей

Читать
закрыть

Ждет ли россиян осенний бум вакансий?

Завершение сезона отпусков станет толчком для запуска новых проектов и расширения штата

Осенью также начинается этап бюджетного планирования

Читать
закрыть

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика