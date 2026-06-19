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19 июня, 23:45

Культура

Спектакль "История одного детства" прошел в РАМТе

Спектакль "История одного детства" прошел в РАМТе

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В Москве начали проводить экскурсии по местам, в котором зародилось театральное искусство

В Российском академическом театре юного зрителя (РАМТе) показали спектакль "История одного детства" по книге писательницы и педагога Елизаветы Водовозовой. Она писала о своем детстве и о нравах дореформенной России.

Актриса Янина Соколовская отметила, что постановка не про эпоху, а про становление личности, взросление и историю человека, которого семья и система могли сломать или сделать сильнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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