Спектакль "История одного детства" прошел в РАМТе

В Российском академическом театре юного зрителя (РАМТе) показали спектакль "История одного детства" по книге писательницы и педагога Елизаветы Водовозовой. Она писала о своем детстве и о нравах дореформенной России.

Актриса Янина Соколовская отметила, что постановка не про эпоху, а про становление личности, взросление и историю человека, которого семья и система могли сломать или сделать сильнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.