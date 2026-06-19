Ограничения действуют во всех аэропортах Москвы

Во всех московских аэропортах действуют ограничения. Домодедово и Жуковский не принимают и не отправляют рейсы. Внуково и Шереметьево работают только по согласованию. Расписание вылетов корректируется.

Пассажирка сообщила, что находится в аэропорту Внуково более двух часов. Рейс был перенесен на час. В аэропорту не выдают воду и еду. Люди спят на выданных ковриках, это единственное, что предоставляет аэропорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.