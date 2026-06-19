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Новости

19 июня, 15:15

Транспорт

Ограничения действуют во всех аэропортах Москвы

Ограничения действуют во всех аэропортах Москвы

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Во всех московских аэропортах действуют ограничения. Домодедово и Жуковский не принимают и не отправляют рейсы. Внуково и Шереметьево работают только по согласованию. Расписание вылетов корректируется.

Пассажирка сообщила, что находится в аэропорту Внуково более двух часов. Рейс был перенесен на час. В аэропорту не выдают воду и еду. Люди спят на выданных ковриках, это единственное, что предоставляет аэропорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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