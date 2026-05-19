Собянин рассказал о благоустройстве территорий вблизи транспортных объектов

В столице продолжается благоустройство территорий вокруг транспортных объектов, в этом году их порядка 40. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В планах привести в порядок территории около трех станций строящейся Рублево-Архангельской линии метро: "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

Специалисты убирают воздушные линии в кабельную канализацию, делают удобные пешеходные связи от жилых домов к станциям, обустраивают детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

