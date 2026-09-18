18 сентября, 22:30Политика
На участках Москвы завершился первый день голосования, оно продолжается онлайн
Избирательные участки в Москве закрыты до субботы, 19 сентября, однако электронное голосование продолжается круглосуточно. Московская система дистанционного электронного голосования гарантирует неизменность и анонимность каждого голоса, а на участках прозрачность обеспечивают наблюдатели.
Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут отметил, что первый день выборов в столице прошел штатно.
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