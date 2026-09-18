18 сентября, 17:30Город
Самое большое количество паломников к мощам Спиридона в Москве ожидают в выходные
Самое большое количество паломников у мощей святителя Спиридона в храме Христа Спасителя ожидают в ближайшие дни, сообщили в Московской епархии. Накануне время ожидания в очереди достигало 10 часов.
Ежедневно к мощам проходят более 50 тысяч человек. Сотрудники ОМОН совместно с МВД патрулируют территорию и следят за общественным порядком. Верующих попросили одеваться по погоде и внимательно относиться друг к другу.
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