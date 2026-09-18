Почти 140 тысяч верующих поклонились мощам Спиридона за три дня в Москве

Почти 140 тысяч верующих поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского за три дня. Сейчас очередь у Храма Христа Спасителя заканчивается в парке "Музеон" в районе Третьяковской галереи, а среднее время ожидания составляет около 7 часов.

Паломники продолжают прибывать, поэтому в выходные ожидается увеличение числа посетителей. Сотрудники ОМОН "Авангард" совместно с МВД патрулируют территорию и обеспечивают охрану общественного порядка. По словам сотрудников Росгвардии, ежедневно к мощам проходят более 50 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.