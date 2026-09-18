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18 сентября, 11:15

Наука

"Роскомос" показал запись старта ракеты-носителя "Союз" с грузовым "Прогрессом"

"Роскомос" показал запись старта ракеты-носителя "Союз" с грузовым "Прогрессом"

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"Роскомос" показал запись старта ракеты-носителя "Союз" с грузовым "Прогрессом". В этот раз момент сняли с необычного ракурса, для наблюдения с Земли он недоступен.

Запись делали с помощью квадрокоптеров, которые подняли на высоту 600 и 1000 метров. Также рядом с ракетой установили небольшие камеры. "Союз" стартовал с Байконура 16 сентября. Он доставляет на Международную космическую станцию почти 2,5 тысячи тонны грузов, включая топливо, воду и кислород.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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