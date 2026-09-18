Лето 2026 года стало рекордным по числу свадеб в Москве

Прошедшее лето стало рекордным по числу свадеб в Москве за 10 лет. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За три месяца в столице заключили более 41 тысячи браков, это на 15% больше, чем год назад. Наибольшее число регистраций пришлось на август. Самой востребованной датой летнего сезона стало 26 июня, в этот день было около 1,5 тысячи свадеб.

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