Первую операцию с роботом по замене тазобедренного сустава провели в Москве

В Москве специалисты ГКБ № 31 впервые провели эндопротезирование тазобедренного сустава с помощью полностью автономной роботической системы. Первой пациенткой стала Ирина Кузнецова с дисплазией данного сустава. Уже на следующий день после операции она смогла подняться на ноги и начать ходить.

Роботическую систему врачи используют для точной установки эндопротеза. Перед операцией пациенту делают КТ и создают виртуальную 3D модель костей таза. Во время вмешательства система выполняет основные манипуляции, а специалисты контролируют положение пациента, анатомические ориентиры и работу робота.

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