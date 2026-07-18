В Москве с начала года совершено более 800 тысяч поездок на речных электросудах

С начала 2026 года пассажиры совершили свыше 800 тысяч поездок на электросудах в Москве. Всего с момента запуска регулярных речных маршрутов этот показатель приблизился к 4 миллионам.

В столице действует четыре речных маршрута. Новый маршрут "Лужники – Киевский" открылся месяц назад, им воспользовались более 40 тысяч пассажиров. До конца года на этом направлении откроют еще два причала. К 2030 году число маршрутов планируют увеличить до 7.

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