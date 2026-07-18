С начала года в Москве произошло 28 нападений на контролеров

С начала года в московском транспорте зафиксировано 28 нападений на контролеров. Все инциденты раскрыты, нарушители задержаны. Возбуждены уголовные дела.

Среди случаев – избиение контролера пассажирами в автобусе на Новослободской, удар по лицу женщиной, перелом руки у проверяющего и распыление газа. Наказания варьируются от условного срока до 10 лет лишения свободы.

Контролеры проверяют оплату проезда, большинство пассажиров оплачивают, но безбилетникам грозит штраф 5 000 рублей. Оплатить проезд можно картой "Тройка", банковской картой или смартфоном с Mir Pay.

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