Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 23:30

Происшествия

С начала года в Москве произошло 28 нападений на контролеров

С начала года в Москве произошло 28 нападений на контролеров

Суд оштрафовал велосипедиста на 23 тысячи рублей за трюк в метро Москвы

США и Иран вновь обменялись ракетными ударами

Минувшей ночью центральный регион подвергся новой атаке украинских беспилотников

В районе Левобережный фитнес-клуб собрал деньги на абонементы и не открылся

Пожар в Серпухове локализовали на площади 1,2 тыс "квадратов"

"Московский патруль": в Хамовниках мужчина украл красную икру из магазина

"Московский патруль": мотоспортсмен рискнул жизнью для выполнения трюка

"Московский патруль": мужчина устроил дебош и напал на человека в баре

Площадь пожара в Серпухове достигла 4 тыс "квадратов"

С начала года в московском транспорте зафиксировано 28 нападений на контролеров. Все инциденты раскрыты, нарушители задержаны. Возбуждены уголовные дела.

Среди случаев – избиение контролера пассажирами в автобусе на Новослободской, удар по лицу женщиной, перелом руки у проверяющего и распыление газа. Наказания варьируются от условного срока до 10 лет лишения свободы.

Контролеры проверяют оплату проезда, большинство пассажиров оплачивают, но безбилетникам грозит штраф 5 000 рублей. Оплатить проезд можно картой "Тройка", банковской картой или смартфоном с Mir Pay.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоЕкатерина ЕфимцеваАрина Устюкова

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика