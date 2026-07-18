США и Иран вновь обменялись ракетными ударами. Иран нанес ракетные удары по авиабазам в Иордании и Саудовской Аравии, где размещены военные подразделения США. Также атакованы хаб искусственного интеллекта в Бахрейне и база хранения американских безэкипажных катеров.

Тегеран пригрозил продолжать атаки на промышленные и технологические объекты США в странах с их военными базами в ответ на удары по иранской инфраструктуре.

США нанесли ответный удар по центру управления движением судов на острове Ларек. На юге Ирана в результате атаки погибли как минимум три человека, восемь пострадали.

В Ормузском проливе иранские военные остановили четыре судна, два танкера подорвались на минах. Иран обвинил в произошедшем США, заявив, что Вашингтон обманным путем направил суда по опасному маршруту.

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