Из-за жары в Москве резко вырос спрос на питьевую воду

В Москве из-за аномальной жары жители начали массово скупать питьевую воду. В магазинах заметно опустели полки с пол-литровыми бутылками, при этом в наличии в основном остались литровая вода, минеральная вода и напитки в стеклянной таре.

В течение дня пассажирам метро и на вокзалах раздавали воду бесплатно. Также бутилированную воду можно было получить на всех причалах регулярного речного электротранспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.