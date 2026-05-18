В работе каршеринга "Делимобиль" произошел массовый сбой

Массовый сбой произошел в работе каршеринга "Делимобиль". По словам клиентов, у некоторых пользователей машины заблокировались вместе с вещами внутри. Другие не могут завершить поездку, поскольку приложение не работает, при этом деньги продолжают списываться.

В официальном канале сервиса число комментариев превысило 2000, а в call-центр поступают сотни обращений. В техподдержке сообщили, что компания работает над устранением неполадок, а компенсацию пользователям пообещали в течение недели.

