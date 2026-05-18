Роспотребнадзор проверил качество воздуха после пожара на Амурской улице

После пожара на Амурской улице в Москве Роспотребнадзор проверили качество воздуха в районе. Как рассказал исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов, при чрезвычайных ситуациях надзорные органы направляют лаборатории для анализа состояния окружающей среды в жилых зонах.

Во время пожаров в воздух выделяются сажа и другие вредные вещества. По словам эксперта, сажа считается канцерогеном и может оседать в окружающей среде. Также он отметил, что у подобных происшествий существует накопительный эффект, который связан с загрязнением почвы и окружающей среды.

