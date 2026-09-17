В Москве открыли 18 мобильных пунктов вакцинации от гриппа

В Москве открыли мобильные пункты вакцинации от гриппа. Их 18, все расположены около станций метро, МЦД и МЦК.

Вакцинацию в городе каждый год стараются сделать максимально удобной. Как сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, привиться можно в школах, садах, на работе, но в мобильных пунктах пройти процедуру можно всего за 10–15 минут по пути на работу или домой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.