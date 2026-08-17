Россияне завоевали 32 медали на ЧЕ по водным видам спорта

Российские спортсмены завоевали 32 медали на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В их активе 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград. Сборная России заняла третье место в медальном зачете. Первой стала Великобритания, второй – Италия.

Российские гимнастки тем временем выиграли командное многоборье на чемпионате Европы в Загребе. Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова и Людмила Рощина стали лучшими по итогам выступлений в опорном прыжке, упражнениях на брусьях, бревне и вольных упражнениях.

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