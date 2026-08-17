День ходьбы пройдет в Москве 5 сентября

День ходьбы пройдет в столице 5 сентября. Участники преодолеют 3-километровый маршрут от Ростовской набережной до олимпийского комплекса "Лужники".

Присоединиться смогут люди любого возраста и уровня физической подготовки. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

К спортивной программе присоединятся олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница Вероника Степанова, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, а также актриса театра и кино Екатерина Стриженова.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.