Центр диагностики и телемедицины Москвы отмечает 30-летие

Центр диагностики и телемедицины Москвы отметил 30-летие со дня основания. За это время он прошел путь от Научно-практического центра медицинской радиологии до одной из ключевых площадок цифрового здравоохранения столицы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специалисты центра ежедневно анализируют более 180 тысяч исследований из городских клиник. В работе они используют десятки сервисов на основе искусственного интеллекта.

Отдельное внимание уделяют молодым специалистам. Почти 80% сотрудников научного отдела – молодые исследователи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.