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Новости

17 августа, 14:30

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Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Бесплатное медобследование пройдет в Москве в рамках проекта "Ночь в поликлинике"

Более 800 операций по трансплантации провели в Москве за прошлый год

Обновление двух корпусов началось в Морозовской детской больнице

Москвичи смогут бесплатно пройти чекап в рамках "Ночи в поликлинике"

Новые павильоны здоровья заработали для москвичей на Трубной площади и ВДНХ

Москва вошла в число мировых лидеров по трансплантации органов

Три павильона проекта "Московский чекап" будут работать до середины сентября

Новости социального блока Москвы

Биологический возраст можно узнать в новых павильонах здоровья в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В центре города открылись павильоны здоровья, где можно бесплатно пройти экспресс-диагностику организма. Новые пространства появились на Никитском бульваре, Трубной площади и ВДНХ. Более подробно оценить состояние организма можно с помощью "Московского чекапа" в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО".

"Ночь в поликлинике" – отличная возможность провести вечер выходного дня с семьей или друзьями и заодно уделить время здоровью: проверить основные показатели организма, оценить состав тела и получить рекомендации специалистов. Мероприятия пройдут в разных округах Москвы в ночь с 22 на 23 и с 29 на 30 августа. С этой же целью в рамках "Московского чекапа" и философии здорового долголетия мы открыли павильоны здоровья на бульварах. Все это позволяет сделать заботу о здоровье повседневной рутиной и перейти от лечения болезней к выявлению ранних рисков", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом году в Москве после реконструкции по программе "Моя школа" откроются 100 школьных зданий. Для всех желающих с 24 по 29 августа в обновленных учебных заведениях пройдут Дни открытых дверей. Для гостей подготовили насыщенную программу: экскурсии, мастер-классы, тренировки и лекции.

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