Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В центре города открылись павильоны здоровья, где можно бесплатно пройти экспресс-диагностику организма. Новые пространства появились на Никитском бульваре, Трубной площади и ВДНХ. Более подробно оценить состояние организма можно с помощью "Московского чекапа" в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО".

"Ночь в поликлинике" – отличная возможность провести вечер выходного дня с семьей или друзьями и заодно уделить время здоровью: проверить основные показатели организма, оценить состав тела и получить рекомендации специалистов. Мероприятия пройдут в разных округах Москвы в ночь с 22 на 23 и с 29 на 30 августа. С этой же целью в рамках "Московского чекапа" и философии здорового долголетия мы открыли павильоны здоровья на бульварах. Все это позволяет сделать заботу о здоровье повседневной рутиной и перейти от лечения болезней к выявлению ранних рисков", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом году в Москве после реконструкции по программе "Моя школа" откроются 100 школьных зданий. Для всех желающих с 24 по 29 августа в обновленных учебных заведениях пройдут Дни открытых дверей. Для гостей подготовили насыщенную программу: экскурсии, мастер-классы, тренировки и лекции.