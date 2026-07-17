Эксперты рассказали, какие болезни переносят грызуны и как от них защититься

Домашние грызуны практически не представляют опасности как источник инфекций, в отличие от их диких сородичей, сообщил ветеринарный врач, ратолог Олег Байданов. В природе грызуны являются переносчиками туляремии и других опасных заболеваний, включая бешенство, геморрагическую лихорадку и более 50 видов хантавируса.

По словам дезинсектора Алексея Меньшикова, при появлении вредителей на участке наиболее эффективным способом борьбы остаются специальные приманки в контейнерах. Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.