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17 июля, 23:45

Общество

Эксперты рассказали, какие болезни переносят грызуны и как от них защититься

Эксперты рассказали, какие болезни переносят грызуны и как от них защититься

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Домашние грызуны практически не представляют опасности как источник инфекций, в отличие от их диких сородичей, сообщил ветеринарный врач, ратолог Олег Байданов. В природе грызуны являются переносчиками туляремии и других опасных заболеваний, включая бешенство, геморрагическую лихорадку и более 50 видов хантавируса.

По словам дезинсектора Алексея Меньшикова, при появлении вредителей на участке наиболее эффективным способом борьбы остаются специальные приманки в контейнерах. Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

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