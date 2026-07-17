17 июля, 18:15Общество
Эксперт заявил, что затягивание возврата средств грозит фитнес-клубам крупными штрафами
Затягивание возврата средств при расторжении договора обойдется фитнес-клубам дороже самого абонемента. Как пояснил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов, суд может взыскать с компании неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.
По его словам, при стоимости абонемента в 50 тысяч рублей неустойка в размере 3% за каждый день просрочки уже за месяц достигнет стоимости договора. В результате общая сумма взыскания в отдельных случаях может в 2–3 раза превысить цену абонемента.
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