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17 июля, 17:15

Транспорт

Ряд московских поездов задерживается из-за повреждения путей в Пермском крае

Ряд московских поездов задерживается из-за повреждения путей в Пермском крае

Загруженность московских дорог составила 4 балла вечером 17 июля

Московские поезда задерживаются из-за повреждения путей в Пермском крае

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Несколько поездов, следующих из Москвы, задерживаются из-за повреждения железнодорожных путей в Пермском крае. В частности, речь идет о составах Москва – Чита и Москва – Лабытнанги. Они прибудут в пункты назначения на 3–4 часа позже.

Причиной ЧП стали сильные дожди, которые размыли пути, из-за чего несколько вагонов сошли с рельсов. Минувшей ночью на месте происшествия велись восстановительные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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