Ряд московских поездов задерживается из-за повреждения путей в Пермском крае

Несколько поездов, следующих из Москвы, задерживаются из-за повреждения железнодорожных путей в Пермском крае. В частности, речь идет о составах Москва – Чита и Москва – Лабытнанги. Они прибудут в пункты назначения на 3–4 часа позже.

Причиной ЧП стали сильные дожди, которые размыли пути, из-за чего несколько вагонов сошли с рельсов. Минувшей ночью на месте происшествия велись восстановительные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.