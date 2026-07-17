Черногория может отложить введение виз для россиян до 2027 года

Власти Черногории могут перенести введение визового режима для граждан России до 2027 года. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По данным организации, одной из причин возможной отсрочки стали риски для туристической отрасли. Сейчас между Россией и Черногорией отсутствует прямое авиасообщение, а введение виз может дополнительно сократить поток российских туристов, что обернется экономическими потерями для страны.

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