Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 07:45

Культура

Выставка "Капибара-бууум" открылась в Москвариуме на ВДНХ

Выставка "Капибара-бууум" открылась в Москвариуме на ВДНХ

Национальный центр "Россия" провел встречу клуба "Что бы почитать"

Продолжении комедии "На деревню дедушке" начали показывать в кинотеатрах Москвы

Москвичам рассказали, чем заняться в столице 16 июля

"Мослекторий": Ольга Чуворкина – о Леонардо да Винчи

"Новости дня": уникальные издания открыли для читателей в библиотеке Тургенева

Фестиваль советской песни "Голоса наследников" пройдет на ВДНХ с 1 по 4 августа

Москвичам рассказали, чем заняться в столице 15 июля

"Сити": спектакль "Психопаты" в театральном центре на Страстном

"Мослекторий": Ольга Чуворкина – о Густаве Климте

Мультимедийная выставка "Капибара-бууум" открылась в Москвариуме на ВДНХ. В игровой форме посетители познакомятся с правилами жизни капибар, а также погрузятся в атмосферу веселья и мемов. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 21:00, вход свободный.

Дарвиновский музей приглашает на экспозицию в рамках Московской музейной недели. Посетители узнают об истории эволюции, разнообразии жизни на Земле, естественном отборе и борьбе за существование. Вход бесплатный с 10:00 до 18:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкигородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика