Мультимедийная выставка "Капибара-бууум" открылась в Москвариуме на ВДНХ. В игровой форме посетители познакомятся с правилами жизни капибар, а также погрузятся в атмосферу веселья и мемов. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 21:00, вход свободный.

Дарвиновский музей приглашает на экспозицию в рамках Московской музейной недели. Посетители узнают об истории эволюции, разнообразии жизни на Земле, естественном отборе и борьбе за существование. Вход бесплатный с 10:00 до 18:00.

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