"Новости дня": уникальные издания открыли для читателей в библиотеке Тургенева

В библиотеке имени Ивана Тургенева открыли зал с уникальными изданиями классиков русской литературы. Здесь представлены редкие собрания сочинений Тургенева, Николая Карамзина и других выдающихся писателей.

Все издания доступны только для работы в читальном зале. Самые ценные экземпляры хранятся в индивидуальных коробах и папках из специального архивного картона, который защищает книги от повреждений.

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