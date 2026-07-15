15 июля, 16:45Культура
"Новости дня": уникальные издания открыли для читателей в библиотеке Тургенева
В библиотеке имени Ивана Тургенева открыли зал с уникальными изданиями классиков русской литературы. Здесь представлены редкие собрания сочинений Тургенева, Николая Карамзина и других выдающихся писателей.
Все издания доступны только для работы в читальном зале. Самые ценные экземпляры хранятся в индивидуальных коробах и папках из специального архивного картона, который защищает книги от повреждений.
Подробнее – в программе "Новости дня".