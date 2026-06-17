Грабители в Британии вырвали банкомат из стены здания с помощью экскаватора

В Великобритании грабители вырвали из стены здания банкомат с помощью экскаватора. Технику для совершения преступления злоумышленники, предположительно, угнали с ближайшей строительной площадки.

Банкомат погрузили в багажник автомобиля, после чего преступники скрылись с места происшествия. По предварительным подсчетам, их добычей стали десятки тысяч фунтов стерлингов. Полиция ведет розыск нападавших.

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