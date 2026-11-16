За самовольный захват парковочного места во дворе с установкой ограждений может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Об этом рассказал автоюрист Дмитрий Золотов.

По его словам, речь идет о случаях, когда автомобилисты устанавливают цепочки, столбики и другие конструкции, которые ограничивают доступ к парковочному месту. Кроме того, нарушителя могут обязать демонтировать ограждение за свой счет.

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