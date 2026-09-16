Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского растянулась до Крымского моста в Москве. Предположительное время нахождения в очереди – 6–7 часов.

Паломники подходят к рамкам у входа в храм Христа Спасителя и проходят проверку безопасности. Работают несколько рамок одновременно. Коляски и тяжелые предметы оставляют у входа – забрать их можно после выхода. Затем паломники по очереди поднимаются в храм.

Поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Москве можно с 15 по 20 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

