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16 сентября, 12:45

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Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского растянулась до Крымского моста

Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского растянулась до Крымского моста

Время ожидания в очереди к мощам Спиридона Тримифунтского увеличилось до 6 часов

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Около 5 часов ждут паломники в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского

Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского растянулась до Крымского моста в Москве. Предположительное время нахождения в очереди – 6–7 часов.

Паломники подходят к рамкам у входа в храм Христа Спасителя и проходят проверку безопасности. Работают несколько рамок одновременно. Коляски и тяжелые предметы оставляют у входа – забрать их можно после выхода. Затем паломники по очереди поднимаются в храм.

Поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Москве можно с 15 по 20 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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