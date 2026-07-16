Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 12:45

Туризм

Речные круизы по популярным направлениям в России загружены почти на 100%

Речные круизы по популярным направлениям в России загружены почти на 100%

Россияне почти полностью раскупили популярные речные круизы

Визовый центр Италии в России может ввести биометрию для россиян из регионов

Адвокат рассказал о рисках бронирования жилья через зарубежные сервисы

Российские туристы стали жертвами мошенников при бронировании жилья через букинг-сервис

Турагент из Москвы обманула десятки клиентов на 25 млн рублей

Москва вошла в тройку лидирующих направлений для летнего туризма

Туры в Кабо-Верде стали популярны после ЧМ-2026

Многокилометровая очередь образовалась на границе с Абхазией на пункте "Псоу"

Круизы между Москвой и Санкт-Петербургом стали самым популярным направлением

Речные круизы по популярным направлениям в России загружены почти на 100%, сообщают турагенты. Наибольшим спросом пользуются маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, а также круизы в Карелию, на Соловецкие острова и по Волге.

В среднем такие путешествия занимают около недели. Сколько стоит речной круиз в Санкт-Петербург и остались ли свободные места на ближайшие даты?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАлина Комиссарова

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика