Речные круизы по популярным направлениям в России загружены почти на 100%, сообщают турагенты. Наибольшим спросом пользуются маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, а также круизы в Карелию, на Соловецкие острова и по Волге.

В среднем такие путешествия занимают около недели. Сколько стоит речной круиз в Санкт-Петербург и остались ли свободные места на ближайшие даты?

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