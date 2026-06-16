Новые камеры фотовидеофиксации появятся на патрульных машинах ГАИ в России

Новые комплексы фотовидеофиксации появятся на всех патрульных машинах Госавтоинспекции России. За прошлый год регионы получили более 700 таких комплексов.

Современная техника размещается внутри служебного автомобиля, распознать ее снаружи невозможно. Помимо фиксации нарушений, система распознает регистрационные знаки и проверяет автомобиль по базам розыска, что позволяет инспекторам оперативно получать информацию.

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