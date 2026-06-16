Эксперт объяснил, почему в Москве подорожал каршеринг

За полгода в Москве спрос на каршеринг снизился почти на 19%. Некоторые эксперты связывают снижение спроса с ростом стоимости аренды автомобилей.

Как пояснил директор центра исследований "Умного города" НИУ ВШЭ Константин Трофименко, автомобили, закупленные операторами в 2020 году, изначально требовали значительно меньших затрат на обслуживание. Сейчас же расходы на их содержание выросли примерно в три раза.

Тарифы долгое время удавалось сдерживать, однако теперь это становится экономически невозможным, что и приводит к повышению цен для пользователей, отметил эксперт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.