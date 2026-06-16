Эксперт объяснила снижение спроса на черешню в Москве

Снижение спроса на черешню в Москве может быть связано с появлением на рынке краснодарской клубники. Таким мнением поделилась доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова.

По словам эксперта, в ближайшее время в продаже появится и российская черешня, что может повлиять на ситуацию на рынке.

Мясникова рекомендует покупать ягоды только в проверенных местах, где осуществляется контроль качества. Плоды должны быть плотными, но не слишком твердыми, без трещин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.